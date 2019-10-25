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25 Ekim 2019, Cuma
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ile 21. randevuda

Sivasspor ile Antalyaspor 21. randevuda

'in 9. haftasında , yarın sahasında ile karşılaşacak. 'un düdük çalacağı maçı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Bahtiyar Birinci yapacak.

'in 9. haftasında , yarın sahasında ile karşılaşacak. İki takım, bu mücadeleyle birlikte 21. randevularına çıkacak. Geride kalan 20 müsabakada Sivasspor'un 8, Antalyaspor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.
Söz konusu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 29 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.

YİĞİDOLAR'DA SARI ALARMI
D.G. Sivasspor'da, Antalyaspor maçı öncesi 3 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi ve Emre Kılınç, bu mücadelede görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Denizlispor müsabakasında görev yapamayacaklar.
Ayrıca kırmızı-beyazlılarda Serhiy Rybalka'nın sakatlığı bulunurken, Isaac Cofie de kart cezası nedeniyle Antalya ekibine karşı forma giyemeyecek.

Sivasspor ile Antalyaspor arasında ligde geride kalan 20 maçta alınan skorlar şöyle:

2006-2007 SEZONU
Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 1

2008-2009 SEZONU
Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 0

2009-2010 SEZONU
Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 0
Antalyaspor: 3 - Sivasspor: 0

2010-2011 SEZONU
Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 1

2011-2012 SEZONU
Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1

2012-2013 SEZONU
Antalyaspor: 4 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1

2013-2014 SEZONU
Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 3
Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 2

2015-2016 SEZONU
Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 0

2017-2018 SEZONU
Sivasspor: 3 - Antalyaspor: 1
Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 4

2018-2019 SEZONU
Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 2

  1. 25.10.2019
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