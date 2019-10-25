Sivasspor ile Antalyaspor 21. randevuda
Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. Alper Ulusoy'un düdük çalacağı maçı Alper Ulusoy yönetecek. Ulusoy'un yardımcılıklarını Alpaslan Dedeş ve Bahtiyar Birinci yapacak.
Süper Lig'in 9. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak. İki takım, bu mücadeleyle birlikte 21. randevularına çıkacak. Geride kalan 20 müsabakada Sivasspor'un 8, Antalyaspor'un ise 7 galibiyeti bulunuyor. 5 karşılaşmada ise kazanan çıkmadı.
Söz konusu maçlarda Yiğidolar rakip fileleri 29 kez havalandırırken, kalesinde ise 27 gol gördü.
YİĞİDOLAR'DA SARI ALARMI
D.G. Sivasspor'da, Antalyaspor maçı öncesi 3 oyuncu kart sınırında bulunuyor. Kırmızı-beyazlılar'da 3'er sarı kartı bulunan Aaron Appindangoye, Uğur Çiftçi ve Emre Kılınç, bu mücadelede sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Denizlispor müsabakasında görev yapamayacaklar.
Ayrıca kırmızı-beyazlılarda Serhiy Rybalka'nın sakatlığı bulunurken, Isaac Cofie de kart cezası nedeniyle Antalya ekibine karşı forma giyemeyecek.
Sivasspor ile Antalyaspor arasında ligde geride kalan 20 maçta alınan skorlar şöyle:
2006-2007 SEZONU
Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 1
2008-2009 SEZONU
Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 0
2009-2010 SEZONU
Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 0
Antalyaspor: 3 - Sivasspor: 0
2010-2011 SEZONU
Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 1
2011-2012 SEZONU
Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1
2012-2013 SEZONU
Antalyaspor: 4 - Sivasspor: 2
Sivasspor: 2 - Antalyaspor: 1
2013-2014 SEZONU
Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 3
Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 2
2015-2016 SEZONU
Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 0 - Antalyaspor: 0
2017-2018 SEZONU
Sivasspor: 3 - Antalyaspor: 1
Antalyaspor: 1 - Sivasspor: 4
2018-2019 SEZONU
Antalyaspor: 2 - Sivasspor: 1
Sivasspor: 1 - Antalyaspor: 2
- 25.10.2019
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
SUN. TANJU ,BÜLENT,OKAN,SUAT VS. LER SN İMPARATOR GS TAKIMINDA 20-29 YAŞINDAN BÜYÜK FUTBOLCU BULUNMAMALI. 20-29 YAŞINDAKİ TÜRK GENÇLERİ TAKIMDA ÇOĞUNLUKTA OLMALI Kİ ESKİ GS OL-
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Ayaklanma vakti
Toplam 2
Yorum
TERANLARI DOLDURDU GS YA GS TAKIMINDA OYNAYANLARIN GS DİYE BİR DERTLERİ YOK Kİ OYNASINLAR. PARALARI ALIYORLAR YA. BU YETERLİ. İMPARATOR DA ESKİ İMPARATOR DEĞİL. MEH-
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Başkan Erdoğan'a divan rozeti
Toplam 1
Yorum
Gurbetci Tebrikler,Bravoooo...!
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