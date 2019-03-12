Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası başlıyor
12 Mart 2019, Salı
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Minikler ve başlıyor

Türkiye Minikler ve Yıldızlar Karate Şampiyonası başlıyor

Minikler ve , yarın 'da başlayacak.

Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre yarın Spor Salonu'nda başlayacak organizasyon için şu ana kadar 62 ilden toplam 2 bin 703 sporcu kayıt yaptırdı.

2005 ile 2012 arası doğumlu sporcuların yarışacağı ve 17 Mart'ta sona erecek şampiyonada, 48 kumite, 22 kata dalında madalya dağıtılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Karate Federasyonu Başkanı , katılım sayısındaki artışın, karateye olan ilginin arttığının göstergesi olduğunu belirtti.

Antalya'da beş gün boyunca yeni yıldız adaylarının mücadelesini izleyeceklerini kaydeden Esat Delihasan, şu ifadeleri kullandı:

"230 bini bulan lisanslı sporcu sayımız, karateye olan ilgiyi gösteriyor. Bu açıdan baktığımızda son yılların en yüksek katılımlı organizasyonu Antalya'da olacak. Zira Türk halkı karateyi seviyor. Burada geleceğin dünya ve Avrupa şampiyonları tatamiye çıkacak ve beş gün boyunca yeni yıldız adaylarımızın mücadelesine tanıklık edeceğiz."

Federasyon Başkanı Esat Delihasan, tüm sporculara başarı diledi.

  1. 12.03.2019
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