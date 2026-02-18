CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Samsunspor Samsunspor Shkendija'ya konuk olacak!

Samsunspor Shkendija'ya konuk olacak!

UEFA Konferans Ligi'ndeki temsilcimiz Samsunspor, son 16 play-off turu ilk maçında yarın Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olacak.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 18 Şubat 2026 Çarşamba 10:19
Samsunspor Shkendija'ya konuk olacak!

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu ilk maçında yarın Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija'ya konuk olacak.

Üsküp National Arena Todor Proeski Stadı'ndaki karşılaşma saat 23.00'te başlayacak. Müsabakayı Norveçli hakem Rohit Saggi yönetecek. Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Jorgen Ronning Valstadsve üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Daniel Higraff olacak.

Samsunspor'da Thomas Reis'in ayrılmasının ardından yeni teknik direktör Thorsten Fink, ilk kez takımın başında sahaya çıkacak.

UEFA LİSTESİNE 3 FUTBOLCU EKLENDİ

Konferans Ligi grup aşamasında statü gereği forma giymeyen Cherif Ndiaye ile yeni transferler Jaures Assoumou ve kaleci İrfan Can Eğribayat, UEFA listesine eklendi.

Samsun ekibinde Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan statü gereği, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa da sakatlıkları nedeniyle Shkendija maçında forma giyemeyecek.

DİĞER
