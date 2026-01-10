Samsunspor, Yalçın Kayan'ı açıkladı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz temsilcilerinden Samsunspor, bir transferi daha bitirdi. Kırmızı Şimşekler, İrfan Can Eğribayat'ın transferini açıklamasının ardından İkas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ı da renklerine bağladığını duyurdu. Kulübün resmi kanalları üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcu Yalçın Kayan ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamız altında birlikte yazacağımız başarılar için hazırız!" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE KULÜBÜN PAYLAŞIMI