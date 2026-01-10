CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Samsunspor Samsunspor, Yalçın Kayan'ı açıkladı

Samsunspor, Yalçın Kayan'ı açıkladı

Samsunspor, İkas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ı 2.5+1 yıllığına renklerine bağladığını açıkladı. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Ocak 2026 Cumartesi 15:42
Samsunspor, Yalçın Kayan'ı açıkladı

Trendyol Süper Lig'in Karadeniz temsilcilerinden Samsunspor, bir transferi daha bitirdi. Kırmızı Şimşekler, İrfan Can Eğribayat'ın transferini açıklamasının ardından İkas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ı da renklerine bağladığını duyurdu. Kulübün resmi kanalları üzerinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, futbolcu Yalçın Kayan ile 2,5+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Atatürklü armamız altında birlikte yazacağımız başarılar için hazırız!" ifadeleri kullanıldı.

İŞTE KULÜBÜN PAYLAŞIMI

