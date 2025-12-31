Samsunspor'un Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Kırmızı-beyazlı ekip, 6 günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde 6 Ocak Salı günü Adana Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa yarı final maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman fitness salonunda gerçekleştirilen rejenerasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada taktiksel antrenman yapıldı. İdman rondo çalışması, dar alanda oyun ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam etti. Antrenman daha sonra şut çalışmalarıyla sona erdi.