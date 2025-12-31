CANLI SKOR ANA SAYFA
Samsunspor'un Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Samsunspor'un Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Samsunspor, 2025-2026 Süper Kupa yarı finalinde Fenerbahçe ile oynayacağı maçı hazırlıklarına başladı.

31 Aralık 2025 Çarşamba 15:38
Samsunspor'un Fenerbahçe maçı hazırlıkları başladı

Kırmızı-beyazlı ekip, 6 günlük iznin ardından Nuri Asan Tesisleri'nde 6 Ocak Salı günü Adana Stadyumu'nda Fenerbahçe ile oynayacakları Süper Kupa yarı final maçı hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman fitness salonunda gerçekleştirilen rejenerasyon çalışmalarıyla başladı. Ardından sahada taktiksel antrenman yapıldı. İdman rondo çalışması, dar alanda oyun ve yarı sahada oynanan çift kale maçla devam etti. Antrenman daha sonra şut çalışmalarıyla sona erdi.

