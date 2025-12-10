Samsunspor'da teknik direktör Thomas Reis: Sözleşmemle ilgili...

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında Yunanistan temsilcisi AEK ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Thomas Reis açıklamalarda bulundu.

İŞTE O SÖZLER:

Sözleşmem ile alakalı konuşmak için uygun bir zaman değil; sezon sonuna kadar devam ediyor. Yarın (11 Aralık) önemli bir maç var ve iyi bir sonuç alırsak, ilk 8'e kalabiliriz. Bunun dışındaki konuşmalar çok önemli değil.

Oyuncularımız taraftarı stadyumda gördüğünde onlar için itici bir güç oluyor. Desteği hak ettiğimizi düşünüyorum. İyi bir sonuç alarak tarih yazmaya devam edeceğiz.

Liderliğin üzerimizde oluşturduğu bir baskı yok. Karşılaşmayı kazanmak istiyoruz. İlk hedefimiz Konferans Ligi'ni ilk 8'de tamamlamak.