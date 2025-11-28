Samsunspor'a Konferans Ligi'nden muhteşem gelir! 4 haftada...

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

UEFA Konferans Ligi'nde bu sezonun flaş takımlarından Samsunspor, 4. hafta mücadelesinde İzlanda temsilcisi Breidablik'le deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla 10 puana yükselen kırmızı-beyazlılar, lig aşamasında liderliğini koruyarak Avrupa sahnesinde adından söz ettirmeye devam etti.

4 HAFTADA 4.5 MİLYON EURO'LUK GELİR

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde ettiği için 3.17 milyon euro "ayakbastı parası" kazanmıştı. Grup aşamasında ise topladığı puanlarla gelirini katladı.

Legia Varşova (deplasman), Dinamo Kiev ve Hamrun (iç saha) galibiyetlerinden toplam 1 milyon 200 bin euro; Breidablik beraberliğinden 133 bin euro gelir elde eden Samsunspor, toplamda 4 milyon 503 bin euro kazanca ulaştı.

UEFA KONFERANS LİGİ 2025-26 SEZONU PRİM DAĞILIMI

Katılım bedeli: 3.17 milyon euro

Beraberlik: 133 bin euro

Galibiyet: 400 bin euro

Lig aşaması ilk 8: 400 bin euro

Lig aşaması 9-16: 200 bin euro

Son 16 turu: 800 bin euro

Çeyrek final: 1.3 milyon euro

Yarı final: 2.5 milyon euro

Final: 4 milyon euro

Şampiyonluk primi: 3 milyon euro