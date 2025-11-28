Samsunspor'a Konferans Ligi'nden muhteşem gelir! 4 haftada...

UEFA Konferans Ligi'nde bu sezonun flaş takımlarından Samsunspor, 4. hafta mücadelesinde İzlanda temsilcisi Breidablik'le deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Bu sonuçla 10 puana yükselen kırmızı-beyazlılar, lig aşamasında liderliğini koruyarak Avrupa sahnesinde adından söz ettirmeye devam etti.
4 HAFTADA 4.5 MİLYON EURO'LUK GELİR
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'ne katılım hakkı elde ettiği için 3.17 milyon euro "ayakbastı parası" kazanmıştı. Grup aşamasında ise topladığı puanlarla gelirini katladı.
Legia Varşova (deplasman), Dinamo Kiev ve Hamrun (iç saha) galibiyetlerinden toplam 1 milyon 200 bin euro; Breidablik beraberliğinden 133 bin euro gelir elde eden Samsunspor, toplamda 4 milyon 503 bin euro kazanca ulaştı.
UEFA KONFERANS LİGİ 2025-26 SEZONU PRİM DAĞILIMI
Katılım bedeli: 3.17 milyon euro
Beraberlik: 133 bin euro
Galibiyet: 400 bin euro
Lig aşaması ilk 8: 400 bin euro
Lig aşaması 9-16: 200 bin euro
Son 16 turu: 800 bin euro
Çeyrek final: 1.3 milyon euro
Yarı final: 2.5 milyon euro
Final: 4 milyon euro
Şampiyonluk primi: 3 milyon euro