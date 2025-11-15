Kontrat alarmı

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Samsunspor'da gözler kontratı bitecek 9 isme çevrildi. Kırmızı-beyazlıların kadrosundaki 9 futbolcunun kontratının 1 Ocak 2026 tarihine kadar yenilenmemesi durumunda başka kulüplere transfer olma hakkı kazanacağı açıklandı. Sözleşmesi bitecek isimler arasında kaptanlar Zeki Yavru ve Soner Aydoğdu bulunuyor. Slovak stoper Lubomir Satka, Kamerunlu orta saha Olivier Ntcham, sol bek Soner Gönül ve Polat Yaldır ile Efe Berat Törüz sözleşmesi bitecek isimler arasında yer alıyor. Ayrıca, Galatasaray'dan bir yıllığına kiralanan Eyüp Aydın'ın sözleşmesi Haziran 2026'da, Molde'den 6 aylığına kiralanan Polonyalı kaleci Posiadala'nın kontratı ise 15 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

ŞİMŞEKLER İSTİKRARI KORUMAYI AMAÇLIYOR

Samsunspor yönetimi, sözleşmesi bitecek oyuncularla hızlı şekilde görüşmeler yaparak kadronun korunmasını hedefliyor. Kulüp, özellikle takımın iskeletini oluşturan futbolcuların başka kulüplere gitmesini önlemek için önümüzdeki haftalarda adımlarını hızlandıracak. Başarı grafiğiyle taraftarın yüzünü güldüren kırmızı-beyazlı ekip, transfer ve sözleşme yönetimiyle de sezon boyunca istikrarını korumayı amaçlıyor.