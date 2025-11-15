CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Kontrat alarmı

Kontrat alarmı

Konferans Ligi'ndeki başarılı performansıyla dikkat çeken Samsunspor'un kadrosundaki tam 9 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 15 Kasım 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Kontrat alarmı

Samsunspor'da gözler kontratı bitecek 9 isme çevrildi. Kırmızı-beyazlıların kadrosundaki 9 futbolcunun kontratının 1 Ocak 2026 tarihine kadar yenilenmemesi durumunda başka kulüplere transfer olma hakkı kazanacağı açıklandı. Sözleşmesi bitecek isimler arasında kaptanlar Zeki Yavru ve Soner Aydoğdu bulunuyor. Slovak stoper Lubomir Satka, Kamerunlu orta saha Olivier Ntcham, sol bek Soner Gönül ve Polat Yaldır ile Efe Berat Törüz sözleşmesi bitecek isimler arasında yer alıyor. Ayrıca, Galatasaray'dan bir yıllığına kiralanan Eyüp Aydın'ın sözleşmesi Haziran 2026'da, Molde'den 6 aylığına kiralanan Polonyalı kaleci Posiadala'nın kontratı ise 15 Ocak 2026 tarihinde sona erecek.

ŞİMŞEKLER İSTİKRARI KORUMAYI AMAÇLIYOR

Samsunspor yönetimi, sözleşmesi bitecek oyuncularla hızlı şekilde görüşmeler yaparak kadronun korunmasını hedefliyor. Kulüp, özellikle takımın iskeletini oluşturan futbolcuların başka kulüplere gitmesini önlemek için önümüzdeki haftalarda adımlarını hızlandıracak. Başarı grafiğiyle taraftarın yüzünü güldüren kırmızı-beyazlı ekip, transfer ve sözleşme yönetimiyle de sezon boyunca istikrarını korumayı amaçlıyor.

G.Saray'dan Lookman harekatı!
F.Bahçe'den ayrılıyor mu? Brezilya'dan yeni talip!
DİĞER
Ufuk Kaplan anlattı: Aşk-ı Memnu'dan sonra o kadar çok hizmetçi rolü için teklif aldım ki...
Bakan Kurum A Haber'de duyurdu: Yüzyılın Konut Projesi’ne 3 milyona yakın başvuru
G.Saray Boey için devrede!
Milliler play-off hedefi için sahaya çıkacak!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! F.Bahçe'ye Szymanski'den kötü haber! 01:02
G.Saray'dan Icardi kararı! G.Saray'dan Icardi kararı! 01:02
Montella'dan bahis skandalı açıklaması! Montella'dan bahis skandalı açıklaması! 01:02
Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! Anadolu Efes Antalya'da nefes aldı! 01:02
Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... Dünyanın en güçlü 20 ligi belli oldu! Süper Lig... 01:02
Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! Fenerbahçe'nin yeni yıldızı Real Madrid'den! 01:02
Daha Eski
Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! Lage’dan Mourinho’nun sözlerine yanıt! 01:01
Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... Dev buluşma çok yakın! Arda ve Kenan... 01:01
Kupada 4. tur programı açıklandı! Kupada 4. tur programı açıklandı! 01:01
A Milli Takım'da sakatlık şoku! A Milli Takım'da sakatlık şoku! 01:01
Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! Victor Nelsson'dan Galatasaray itirafı! 01:01
Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... Lewandowski'den bomba transfer açıklaması! F.Bahçe... 01:01