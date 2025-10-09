4 kulvarda hedefimiz var

Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Samsunspor'da Futbol Direktörü Fuat Çapa, kulübün hedefleri konusunda iddialı açıklamalarda bulundu.

Kırmızı-Şimşekler'in 27 yıl aradan sonra Avrupa arenasına döndüğünü hatırlatan Fuat Çapa, "Avrupa Ligi Play-Off'u kılpayı kaçırdık. Ancak Konferans'ta olmak bizim için değerli.

Legia Varşova galibiyeti özgüvenimizi artırdı. Şimdi 'İlk 8 neden olmasın?' diyoruz" dedi. Lig, Avrupa, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yla dört kulvarda mücadele ettiklerini vurgulayan Çapa, "Kısa vadede Konferans'ta ilk 8, uzun vadede ise her sezon Avrupa'da yer alarak, 5 yıl içinde Süper Lig şampiyonluğu hedefliyoruz" diye konuştu.