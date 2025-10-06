Samsun'da dev coşku

Samsunspor ile F.Bahçe arasında oynanan maça iki takım taraftarları da büyük bir ilgi gösterdi. Tribünlerde ufak boşluklar yer alırken karşılaşmayı toplamda 25 bini aşkın taraftar takip etti. F.Bahçe'ye ayrılan kısım tamamen dolarken, ev sahibi ekip de büyük bir bölümü doldurdu ve mücadele boyunca takımlarına destek verdi. İki takım taraftarları da zirveyi yakından ilgilendiren mücadele büyük ilgi gösterdiler. 33 bin kapasiteli Yeni Samsun 19 Mayıs Stadı'nda 7 bini biraz aşkın bir bilet satılmadı.