CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Avrupalı Samsun

Avrupalı Samsun

27 yıl sonra Avrupa serüvenine Polonya’da zaferle başlayan Samsunspor, büyük hedefler peşinde.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2025 Cumartesi 06:50
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Avrupalı Samsun

UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova'yı deplasmanda devirerek destan yazan Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa macerasına müthiş bir başlangıç yaptı.

Radyospor'a konuşan Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Rakibimiz kadroyu yeniledi. Yaz transfer döneminde 11-12 takviye yaptılar. Hocamız bunun farkındaydı. Çok iyi bir planla galip gelmeyi bildik. Legia Varşova geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde final oynayan Chelsea ve Real Betis'i yenmişti. Bu açıdan da son derece önemli bir galibiyet aldık. Kuralar çekildiğinde 9 puanın bizi üst tura taşıyacağını düşündük. Önümüzde 5 maç var, bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Samsunspor'u her sezon Avrupa'da mücadele eden bir takıma dönüştürmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

LEGIA'DAN ÖZÜR GELDİ

Maçta 90'da sakatlanan oyuncumuz Zeki Yavru'yu sahanın dışına atmak isteyen Legia Varşova kaptanı Jedrzejczyk, büyük tepki çekmişti. Polonya kulübü, özür diledi.

İşte dev derbinin 11'leri!
Duran dev maçta sahada olacak!
DİĞER
Efsane yarışma programı tüm hızıyla devam ediyor!
Başkan Erdoğan'dan Gazze mesajı: Hamas'ın yanıtı kalıcı barışın sağlanması noktasında önemli bir adım | İsrail'e uyarı
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi!
REKLAM - TOD
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:30
Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! Antalyaspor'dan Belözoğlu açıklaması! 00:29
Bolu'da kazanan Esenler Erok! Bolu'da kazanan Esenler Erok! 00:19
Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... Tekke: 6 ay önce geldiğimizde... 00:14
Fırtına evinde kazandı! Fırtına evinde kazandı! 00:14
İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! İngiliz efsane Osimhen'den özür diledi! 00:14
Daha Eski
Trabzonspor'dan Filistin'e destek! Trabzonspor'dan Filistin'e destek! 00:14
F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü F.Bahçe'de büyük hayal kırıklığı! İstatistiklerde dibi gördü 00:14
Anadolu Efes Karadağ'da mağlup Anadolu Efes Karadağ'da mağlup 00:14
F.Bahçe Beko Litvanya'da kaybetti! F.Bahçe Beko Litvanya'da kaybetti! 00:14
Gol düellosunda kazanan Rize! Gol düellosunda kazanan Rize! 00:14
Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi! Arne Slot'tan Galatasaray tepkisi! 00:14