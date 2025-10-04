Avrupalı Samsun

UEFA Konferans Ligi'nde Legia Varşova'yı deplasmanda devirerek destan yazan Samsunspor, 27 yıl sonra Avrupa macerasına müthiş bir başlangıç yaptı.

Radyospor'a konuşan Futbol Direktörü Fuat Çapa, "Rakibimiz kadroyu yeniledi. Yaz transfer döneminde 11-12 takviye yaptılar. Hocamız bunun farkındaydı. Çok iyi bir planla galip gelmeyi bildik. Legia Varşova geçen sezon UEFA Konferans Ligi'nde final oynayan Chelsea ve Real Betis'i yenmişti. Bu açıdan da son derece önemli bir galibiyet aldık. Kuralar çekildiğinde 9 puanın bizi üst tura taşıyacağını düşündük. Önümüzde 5 maç var, bu hedefe ulaşacağımızı düşünüyorum. Samsunspor'u her sezon Avrupa'da mücadele eden bir takıma dönüştürmek istiyoruz" diye umut dağıttı.

LEGIA'DAN ÖZÜR GELDİ

Maçta 90'da sakatlanan oyuncumuz Zeki Yavru'yu sahanın dışına atmak isteyen Legia Varşova kaptanı Jedrzejczyk, büyük tepki çekmişti. Polonya kulübü, özür diledi.