Ziraat Türkiye Kupası
TRANSFER HABERLERİ | Samsunspor Tanguy Coulibaly ile sözleşme imzaladı!

Samsunspor, Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Eylül 2025 Salı 23:54
Samsunspor, Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzaladıklarını açıkladı. Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürüyor. Son olarak Fransa Ligue 2 ekiplerinden Montpellier'da forma giyen 24 yaşındaki Fransız kanat oyuncusu Tanguy Coulibaly, Samsunspor ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. 1,79 boyundaki Coulibaly 2024-2025 sezonunda toplam 26 maçta forma giyerek 3'de gol katkısı gösterdi.

Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, "Kulübümüz, Fransız futbolcu Tanguy Coulibaly ile 3 yıllık sözleşme imzalamıştır. Artık yeni yolculuğunda Atatürklü Arma için sahaya çıkacak! Samsunspor ailesine hoş geldin Tanguy" ifadelerine yer verildi.

