Haberler Samsunspor Haydi Samsun

Haydi Samsun

Samsunspor’un UEFA Konferans Ligi’ndeki rakipleri belli oldu: D.Kiev, L.Varşova, AEK, Mainz, Hamrun, Breidablik

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ağustos 2025 Cumartesi 06:50
Haydi Samsun
Avrupa'nın üç numaralı futbol organizasyonu olan Konferans Ligi kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekilirken, Avrupa Ligi play-off turunda Yunan ekibi Panathinaikos'a elenen Samsunsporumuz'un da rakipleri belirlendi. 6 torba bulunan kuraya 5. torbadan katılan Kırmızı- Şimşekler; D.Kiev (Ukrayna), Legia (Polonya), AEK (Yunanistan), Mainz (Almanya), Hamrun (Malta) ve Breidablik (İzlanda) ile eşleşti. Temsilcimiz, D.Kiev, AEK ve Hamrun ile sahasında, L.Varşova, Mainz ve Breidablik ile de deplasmanda karşılaşacak. Kupada, ilk 8 Son 16'ya kalacak. 8'den 24'e kadar olan sıralamadaki takımlar da play-off oynayacak. Başkan Vekili Veysel Bilen de, bu gruptan çok rahatlıkla çıkacaklarını düşündüğünü söyledi.
SON DAKİKA
