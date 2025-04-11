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Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Samsunspor Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Attığımız gol ofsayt değildi!

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Attığımız gol ofsayt değildi!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Thomas Reis attıkları golün ofsayt olmadığını söyledi. İşte detaylar...

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Nisan 2025 Cuma 22:47
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Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: Attığımız gol ofsayt değildi!

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Reeder Samsunspor evinde Galatasaray'a 2-0 mağlup oldu.

Karadeniz ekibinin teknik direktörü Thomas Reis mücadelenin ardından ofsayt nedeniyle iptal olan gol hakkında konuştu.

"ATTIĞIMIZ GOL OFSAYT DEĞİLDİ"

"İlk yarıdaki performansımızda pozitif bir şey varsa, iyi savunma yapmamızdı. Attığımız golde ofsayt olduğu düşüncesinde değilim. Kendi yaptığımız hatalar vardı. Bizim yaptığımız hatalardan iki gol yedik. Pasla ön tarafa doğru çıkmaya çalışırken 2-0 geriye düştük. İkinci golden sonra maç bitti diyebilirim. Elimizden gelenin en iyisini yaptık ama Galatasaray bizden daha iyiydi."

"İKİNCİ GOL ÇOK ERKEN GELDİ"

"Dar bir kadromuz var. Geniş bir kadromuz yok. İlk defa şans verdiğim genç bir oyuncumuz da vardı. Süper Lig'deki ilk dakikalarını aldı. Kulüp olarak gençlere de fırsat vermeye çalışıyoruz. İkinci gol çok erken geldi. Bizim planımızda bu yoktu. Her mağlubiyet canımızı acıtıyor ama yolumuza devam etmeliyiz. Umarım sakat oyuncularımız en kısa sürede döner ve bir sonraki maçta daha iyi performans gösteririz." dedi.

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