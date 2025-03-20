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Okan Kocuk parlıyor
Süper Lig'de bu sezon kalesini en çok gole kapatan kaleci olan Okan Kocuk, 12 maçta gol yemedi. Ligde toplamda 27 maça çıkan tecrübeli eldivenin bu sezon gösterdiği performans Samsunspor'un savunmasına güç kattı. Son olarak Fenerbahçe karşısında 6 kurtarış yapan Okan Kocuk, bu sezon Gaziantep maçındaki en yüksek kurtarış sayısını tekrarladı.
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