Thomas Reis'ten Galatasaray sözleri! "İyi sonuç alırsak..."

Reis, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, Galatasaray maçının kendileri için özel bir karşılaşma olacağını ifade etti.

Güçlü ve çok iyi bir takıma karşı oynayacaklarına dikkati çeken Reis,"Galatasaray karşısında en iyi oyunumuzu sergilemeye çalışacağız. Zor maç olacak." diye konuştu.

"Biz tam olarak bir takım olduk diyebilirim." ifadesini kullanan Reis, "Kadro seçimi yapmak zorundayım, zor olacak. Çünkü bütün oyuncularım antrenmanda çok iyi performans gösteriyor. Oyuna giren oyuncularımız da her zaman ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Başarının ana faktörü takım olarak göstermiş olduğumuz performans ve takım olarak hep birlikte hareket etmemizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Reis, Galatasaray karşısından puan veya puanlar almayı hedeflediklerini vurgulayarak "Biz takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız, iyi bir sonuç alacağız. Puan ya da puanlara ihtiyacımız var. Galatasaray maçının ligin tamamı için önemli. Eğer biz Galatasaray'dan, Galatasaray karşılaşmasından iyi bir sonuç alacak olursak lige de bir heyecan gelecek. Bizim hedefimiz zaten iyi bir sonuç almak. Elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Daha önce belirlemiş olduğumuz 42 puan hedefimiz vardı. Bu da zaten ligde kalmak için belirlemiş olduğumuz puandı. 42 puana ulaştıktan sonra yeni hedef için konuşabiliriz." dedi.

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki Tottenham maçından 3 gün sonra Samsunspor'un karşısına çıkacağını hatırlatan Reis, sözlerini şöyle tamamladı:

"Çok geniş bir kadrosu olduğu için avantaj olur mu olmaz mı bilemiyorum. Galatasaray deplasmanda oynasaydı belki avantajdan bahsedebilirdik. Oyuncularımla konuşma fırsatım oldu. İyi oyun sergilemekle birlikte zevk almaya çalışacağız. Belki birçok insan bizden böyle bir başarı beklemiyordu. Galatasaray birinci, biz ikinci sıradayız. Çok iyi bir başarı elde ettik. Devam etmek istiyoruz. İlk düdükten itibaren çok diri durmamız, çok uyanık olmamız, uyumamamız gereken bir karşılaşma. Hazırlıklarımızı buna göre yaptık. Çok ilginç bir maç olacak."