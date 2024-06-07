Samsunspor'da Muhammed Gümüşkaya ile yollar ayrıldı

Kırmızı-beyazlı kulüp, 2023-24 sezonunda KVC Westerlo takımından bonservisi kiralanan Muhammed Gümüşkaya ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Açıklamada, Muhammed Gümüşkaya'ya katkıları nedeniyle teşekkür edildi ve kariyerinde başarı dilendi.

2023-24 sezonunda KVC Westerlo takımından kiralık olarak aramıza katılan oyuncumuz Muhammed Gümüşkaya ile vedalaşıyoruz. Kendisine, kulübümüze vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ediyor, bundan sonraki kariyerinde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Muhammed.… pic.twitter.com/QAdjcM7XGi