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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Konyaspor çok iyi savaştı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında Samsunspor deplasmanda Konyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Karadeniz ekibinin teknik direktörü Markus Gisdol karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mayıs 2024 Pazar 21:57
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Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol: Konyaspor çok iyi savaştı!

Trendyol Süper Lig'in 36. haftasında deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor'a 3-0 mağlup olan Yılport Samsunspor'da teknik direktör Markus Gisdol, sakat ve cezalı oyuncularının olmayışının kendilerini dezavantajlı duruma düşürdüğünü belirtti.

Gisdol, maçın ardından MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Müsabakayı, savaşan takımın kazandığını ifade eden Gisdol, "Konyaspor çok iyi savaştı. Cezalı ve sakat olan oyuncularımız vardı. Merkez oynayan oyuncularımızın olmayışı bizim için bir dezavantajdı." dedi.

Gisdol, ilk yarıda 3 gol yediklerini hatırlatarak, geri dönmeye çalışsalar da 3 golden sonra geri dönmenin zor olduğunu aktardı.

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