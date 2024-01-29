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Samsunspor - Galatasaray maçına büyük ilgi!

Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında oynanacak Yılport Samsunspor - Galatasaray maçının biletleri, kale arkası tribünleri hariç 40 dakikada tükendi.

Samsunspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2024 Pazartesi 16:02
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Samsunspor - Galatasaray maçına büyük ilgi!

Süper Lig'in 24'üncü haftasında 2 Şubat Cuma günü Samsunspor'un sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği karşılaşmanın biletleri kale arkası tribünler hariç 40 dakikada tükendi.

Karşılaşmaya 4 gün kala satışa çıkan 30 bin 548 adet biletten, 23 bin 500 adeti 40 dakika içinde tükendi. Geriye kalan kale arkalarındaki 7 bin bilet için taraftarlar bilet satış noktalarında uzun kuyruklar oluşturdu.

Galatasaray ile Süper Lig'de 12 yıl sonra evinde karşı karşıya gelecek olan Samsunspor'da bilet fiyatları şu şekilde: "VIP 2 bin TL, A Batı alt bin TL, B Batı alt-üst 850 TL, Doğu alt-üst 400 TL, kale arkaları 325 TL olurken misafir tribünü ise 400 TL."

Ayrıca kadın ve öğrencilere kale arkası bilet fiyatlarında da yüzde 50 indirim uygulanacağı belirtildi.

Samsunspor, Galatasaray ile 2 Şubat Cuma günü saat 20.00'de Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

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