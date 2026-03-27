Şampiyonlar Ligi şöleni

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
Pepsi, The Killers'ın Şampiyonlar Ligi finalinin geleneksel açılış şovunda sahne alacağını duyurdu. Açılış Şovu, 30 Mayıs'ta Macaristan'ın Budapeşte kentindeki Puskas Arena'da maç başlamadan hemen önce gerçekleşecek. The Killers grubu, bu ikonik şov öncesi, futbol efsanesi ve Pepsi elçisi Sir David Beckham ile birlikte kısa bir filmde rol aldı.