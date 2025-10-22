Chelsea 5-1 Ajax (MAÇ SONUCU ÖZET)

CANLI SKOR ANA SAYFA
UEFA Şampiyonlar Ligi’nin üçüncü haftasında Chelsea, Stamford Bridge’de ağırladığı Ajax’ı 5-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Karşılaşmada genç oyuncular Marc Guiu ve Estevao tarihe geçti, Ajax’ta Kenneth Taylor kırmızı kart görerek Galatasaray maçında cezalı duruma düştü.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2025 Perşembe 00:13
UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Chelsea, sahasında Hollanda temsilcisi Ajax'ı konuk etti. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşmada İngiliz ekibi rakibini adeta sahadan sildi.

Maçın henüz 17. dakikasında Ajax'ta Kenneth Taylor kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu andan sonra üstünlüğü tamamen ele alan Chelsea, bir dakika sonra Marc Guiu'nun golüyle öne geçti: 1-0.

27. dakikada Moises Caicedo farkı ikiye çıkarırken Ajax 33. dakikada Wout Weghorst'un golüyle umutlandı: 2-1. Ancak Chelsea, devre bitmeden rakibine nefes aldırmadı. 45. dakikada Enzo Fernandez ve 45+6. dakikada Estevao'nun golleriyle skor 4-1 oldu.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Londra ekibi, 48. dakikada Tyrique George'un golüyle farkı dörde çıkardı: 5-1. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea, sahadan tarihi bir galibiyetle ayrıldı.

GENÇLERDEN TARİHİ GECE

18. dakikada gol atan Marc Guiu, Chelsea tarihinin Şampiyonlar Ligi'nde gol atan en genç futbolcusu unvanını aldı. Ancak bu rekor yalnızca 30 dakika sürdü. 45+6. dakikada ağları sarsan Estevao, yeni rekorun sahibi oldu.

Ayrıca 17 yaşındaki Reggie Walsh, Chelsea'nin Şampiyonlar Ligi arenasında forma giyen en genç futbolcusu olarak tarihe geçti.

TAYLOR GALATASARAY MAÇINDA YOK

Ajax adına maçın en talihsiz ismi ise Kenneth Taylor oldu. 17. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakan Taylor, bir sonraki hafta oynanacak Galatasaray-Ajax karşılaşmasında cezalı duruma düştü.

Chelsea bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltirken Ajax ise yine puanla tanışamadı.

