Barcelona-Olympiakos maçı canlı izle | Barcelona-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta heyecanında Barcelona, sahasında Olympiakos'u konuk edecek. Turnuvanın en güçlü adaylarından biri olarak gösterilen Katalan ekibi, ilk 2 maçta elde ettiği 1 galibiyet ve 1 beraberliğin ardından bu kez taraftarı önünde hata yapmak istemiyor. Hansi Flick yönetiminde yüksek tempolu oyununu sürdüren Barcelona'da genç yıldız Lamine Yamal'ın göstereceği performans da futbolseverler tarafından merakla bekleniyor. Yunanistan temsilcisi Olympiakos ise zorlu deplasmanda sürpriz bir sonuçla sahadan ayrılmanın planlarını yapıyor. Peki, Barcelona-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

BARCELONA-OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında oynanacak Barcelona-Olympiakos maçı 21 Ekim Salı günü saat 19.45'te başlayacak.

BARCELONA-OLYMPIAKOS MAÇI HANGİ KANALDA?

Lluís Companys Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak Barcelona-Olympiakos maçı Tabii Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BARCELONA-OLYMPIAKOS MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Barcelona: Szczesny, Eric Garcia, Araujo, Cubarsi, Balde, Pedri, de Jong, Casado, Lopez, Rashford, Lamine Yamal

Olympiakos: Tzolakis, Costinha, Retsos, Biancone, Ortega, Hezze, Garcia, Martins, Chiquinho, Podence, El Kaabi