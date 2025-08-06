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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Salzburg - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Salzburg - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, 3. Eleme Turu maçlarıyla devam ediyor. Salzburg ile Club Brugge kozlarını paylaşacak. Red Bull Arena'da oynanacak maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salzburg - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2025 Çarşamba 10:19
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Salzburg - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Salzburg - Club Brugge maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Salzburg ile Club Brugge 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Sırbistanlı hakem Srdjan Jovanovic'in düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Salzburg - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Salzburg - Club Brugge MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Salzburg - Club Brugge maçı 6 Ağustos Çarşamba günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma Exxen ekranlarınndan canlı yayınlanacak.

Srdjan Jovanovic'in yöneteceği maçta hakem yardımcılıklarını Uroš Stojković ve Milan Mihajlović yapacak. Dördüncü hakem Novak Simović, VAR Momčilo Marković, AVAR hakemi koltuğunda ise Jelena Cvetković görev alacak.

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