Malmö FF - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Malmö FF - Kopenhag maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon heyecanı sürüyor. Malmö FF ile Kopenhag 3. Eleme Turu maçında mücadele edecek. Portekizli hakem Joao Pedro Pinheiro'nun düdük çalacağı maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Malmö FF - Kopenhag maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Malmö FF - Kopenhag MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Malmö FF - Kopenhag maçı 5 Ağustos Salı günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşmanın canlı yayıncısı bulunmuyor.

Portekizli hakem Joao Pedro Pinheiro'nun yöneteceği maçta Pinheiro'nun yardımcılıklarını Bruno Jesus ve Luciano Maia yapacak. Dördüncü hakem Fabio Verissimo, VAR hakemi Tiago Martins, AVAR hakemi ise Bruno Esteves olacak.