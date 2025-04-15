(Aston Villa - PSG) (Borussia Dortmund - Barcelona) maçları CANLI İZLE UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Dev turnuvada çeyrek final rövanş maçları oynanıyor. Aston Villa ilk maçtan aldığı 3-1'lik mağlubiyetin ardından PSG'yi konuk ediyor.

Borussia Dortmund ise deplasmanda aldığı 4-0'lık mağlubiyetin ardından güçlü rakibi Barcelona ile sahasında karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleleri haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

İŞTE ASTON VILLA - PSG MAÇI 11'LERİ:

Aston Villa: Martinez, Cash, Konsa, Pau Torres, Digne, Kamara, Tielemans, Rogers, Onana, McGinn, Rashford

PSG: Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Fabian Ruiz, Barcola, Dembele, Kvaratskhelia

ASTON VILLA - PSG MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Aston Villa - PSG maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele TRT Spor'da canlı yayınlanıyor.

İŞTE BORUSSIA DORTMUND - BACELONA MAÇI 11'LERİ:

Borussia Dortmund: Kobel, Bensebaini, Couto, Süle, Anton, Svensson, Nmecha, Adeyemi, Gross, Beier, Guirassy

Barcelona: Szczesny, Kounde, Cubarsi, Araujo, Gerard Martin, Frenkie De Jong, Fermin Lopez, Gavi, Yamal, Lewandowski, Raphinha

BORUSSIA DORTMUND - BARCELONA MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Borussia Dortmund - Barcelona maçı TSİ 22.00'de başladı. Mücadele tabii spor'da canlı yayınlanıyor.