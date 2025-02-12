  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Celtic ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 10:59 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2025 Çarşamba 11:00
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Celtic - Bayern Münih maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Celtic ile Bayern Münih kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Celtic - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CELTIC - BAYERN MUNIH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Celtic - Bayern Münih maçı 12 Şubat Çarşamba günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

CELTIC - BAYERN MUNIH MAÇI CANLI İZLE

ASpor CANLI YAYIN

Cuesta transferi için yurt dışından olay yorum!
REKLAM - Türk Telekom
DİĞER
Eski eşiyle sular durulmuyor! Sezercik lakaplı oyuncu Sezer İnanoğlu yine mahkemelik oldu! 1 ay uzaklaştırma kararı...
Başkan Erdoğan Endonezya'da "Filistin" için ses yükseltti: Gayrimeşru projedir!
Dev derbi için bomba iddia! Yabancı hakem...
F.Bahçe'den milli yıldıza kanca!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev derbi için bomba iddia! Yabancı hakem... Dev derbi için bomba iddia! Yabancı hakem... 10:28
Cuesta transferi için yurt dışından olay yorum! Cuesta transferi için yurt dışından olay yorum! 10:18
Club Brugge - Atalanta maçı hangi kanalda? Club Brugge - Atalanta maçı hangi kanalda? 10:04
F.Bahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek F.Bahçe'ye 17'lik yıldız! Van Persie'nin prensi gelecek 09:29
F.Bahçe'den milli yıldıza kanca! F.Bahçe'den milli yıldıza kanca! 09:25
F.Bahçe'de Mourinho'dan dev başarı! F.Bahçe'de Mourinho'dan dev başarı! 09:17
Daha Eski
Berke haziranda Aslan Berke haziranda Aslan 08:50
Bugünkü maçlar 12 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? Bugünkü maçlar 12 Şubat 2025 | Bugün hangi maçlar var? 08:04
G.Saray Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı! G.Saray Eren Elmalı'nın maliyetini açıkladı! 01:29
Trabzonspor yeni transferinin sözleşme detaylarını açıkladı! Trabzonspor yeni transferinin sözleşme detaylarını açıkladı! 01:29
G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! G.Saray transferi TFF'ye bildirdi! 01:29
Derbinin tarihi belli oldu! Derbinin tarihi belli oldu! 01:29