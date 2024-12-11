Arsenal - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Arsenal - Monaco maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Arsenal ile Monaco kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Arsenal - Monaco maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ARSENAL - MONACO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Arsenal - Monaco maçı 11 Aralık Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma TRT Tabii Spor 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ARSENAL - MONACO MAÇI CANLI İZLE