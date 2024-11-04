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Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sporting Lisbon ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 04 Kasım 2024 Pazartesi 12:50
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Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Sporting Lisbon - Manchester City maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Sporting Lisbon ile Manchester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Sporting Lisbon - Manchester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SPORTING LISBON - MANCHESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Sporting Lisbon - Manchester City maçı 5 Kasım Çarşamba günü saat 23.00'te oynanacak. Karşılaşma tabii Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.

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