UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde oynanan son play-off karşılaşmalarının ardından lig aşamasına katılacak olan takımlar netleşti. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Ayrıntılar şu şekilde...

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi, Monako'da bulunan Grimaldi Forum'da 29 Ağustos Perşembe günü saat 19.00'da gerçekleşecek. İlk maçlar ise 17-19 Eylül tarihleri arasında oynanacak.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimleri TRT 1'den ekranlarından canlı olarak şifresiz bir şekilde yayınlanacak.