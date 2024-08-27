Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi

Karabağ - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Karabağ ile Dinamo Zagreb, Ön Eleme maçında karşı karşıya geliyor. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. Peki, Karabağ - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? İşte tüm detaylar…

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 13:01 Güncelleme Tarihi: 27 Ağustos 2024 Salı 13:02
Son dakika spor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Karabağ - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karabağ - Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleler devam ediyor. Karabağ ve Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maçla ilgili tüm bilgiler futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Peki, Karabağ - Dinamo Zagreb maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte merak edilen detaylar…

KARABAĞ - DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ ile Dinamo Zagreb arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KARABAĞ - DINAMO ZAGREB MAÇI CANLI İZLE

Aslan sol bekini Fransa'da buldu!
G.Saray'da tarihi operasyon! 8 isim takımdan gönderiliyor
DİĞER
Son dakika haberi: Okan Buruk'un Young Boys'u imha planı belli oldu! İşte Cimbom'un kasasına girecek para ve muhtemel 11...
Beşşar Esad'dan "Terörle mücadele ortak çıkarımız, Türklerin çekilmesi ön koşul değil" sözleri! İşte Şam'la yeni dönemin yol haritası
Galatasaray'da Icardi ayrılığı!
G.Saray'a Arjantinli sol bek piyangosu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sakaryaspor - Amedspor maçı ne zaman? Sakaryaspor - Amedspor maçı ne zaman? 12:38
Galatasaray'da Icardi ayrılığı! Galatasaray'da Icardi ayrılığı! 12:26
Başakşehir - St Patricks | Maçı hangi kanalda? Başakşehir - St Patricks | Maçı hangi kanalda? 12:05
Göztepe'ye bir Brezilyalı daha geliyor! Göztepe'ye bir Brezilyalı daha geliyor! 11:16
Galatasaray Young Boys maçı yayın bilgileri! Galatasaray Young Boys maçı yayın bilgileri! 10:49
Fred'in reddettiği astronomik rakam! Fred'in reddettiği astronomik rakam! 10:47
Daha Eski
RAMS Başakşehir tur için sahaya çıkacak! RAMS Başakşehir tur için sahaya çıkacak! 10:34
Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! Beşiktaş'ta o isim ülkesine dönüyor! 10:32
G.Saray'a Arjantinli sol bek piyangosu! G.Saray'a Arjantinli sol bek piyangosu! 10:31
Uduokhai Beşiktaş'ta! Uduokhai Beşiktaş'ta! 10:08
C.Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! C.Ronaldo'dan flaş emeklilik açıklaması! 09:39
G.Saray'da tarihi operasyon! 8 isim takımdan gönderiliyor G.Saray'da tarihi operasyon! 8 isim takımdan gönderiliyor 09:07