Karabağ - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Karabağ - Dinamo Zagreb maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadeleler devam ediyor. Karabağ ve Dinamo Zagreb karşı karşıya gelecek. Maçla ilgili tüm bilgiler futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle araştırılıyor. Peki, Karabağ - Dinamo Zagreb maçı ne zaman oynanacak, saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda canlı olarak izlenebilecek? İşte merak edilen detaylar…

KARABAĞ - DINAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Karabağ ile Dinamo Zagreb arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Ön Eleme maçı 28 Ağustos 2024 Çarşamba günü saat 19:45'te oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor kanalından canlı olarak yayınlanacak.

KARABAĞ - DINAMO ZAGREB MAÇI CANLI İZLE