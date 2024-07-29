Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti: Fenerbahçe'yi elemek istiyoruz!

Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti: Fenerbahçe'yi elemek istiyoruz!

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında 30 Temmuz Salı günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Lugano'nun teknik direktör Mattia Croci-Torti, korkmadan oynayarak sarı-lacivertlileri elemek istediklerini söyledi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 29 Temmuz 2024 Pazartesi 18:39
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Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci-Torti: Fenerbahçe'yi elemek istiyoruz!

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe'ye konuk olacak İsviçre ekibi Lugano'nun teknik direktör Mattia Croci-Torti, korkmadan oynayarak sarı-lacivertlileri elemek istediklerini söyledi.

Maçın oynanacağı Ülker Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamada bulunan Croci-Torti, "Geçen senelere göre geliştik, daha iyi ve güçlü olduk. Cumartesi günü de Basel'e karşı ligde ikinci galibiyetimizi aldık. Bu galibiyet bize güven veriyor. Korkmadan oynayacağız. Kendi yapabileceğimiz şeyleri yapmaya çalışacağız. Gol yemeyerek Fenerbahçe'yi baskı altına almak istiyoruz. Yarın elimizden geleni yapacağız. 90 dakika boyunca karakter göstereceğiz ve mücadele edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma boyunca statta ateşli bir atmosfer olacağını vurgulayan Croci-Torti, "Stat dolu olacaktır. Bu statta maç kazanmak kolay değil, bunu biliyorum. Maça iyi hazırlandık. Fenerbahçe'yi elemek istiyoruz. Ancak bunu başarmak için şans başta olmak üzere her şeyin bizim tarafımızda olması da gerekiyor. Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonası'ndan dönen oyuncuları yavaş yavaş takıma adapte olmaya başladı. Fiziksel açıdan da bu maçta daha hazır olacaklar. Yarınki maçta Fenerbahçe'nin ilk dakikadan itibaren çok baskılı bir oyun sergilemesini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AMİR SAIPI: İSTANBUL'A TATİL İÇİN GELMEDİK

Basın toplantısına katılan Lugano'nun kalecisi Amir Saipi ise maça hazır olduklarını belirterek "Öncelikli olarak gol yememeye çalışacağız. Her an gol atabilecek bir takımız. İstanbul'a tatil için gelmedik. Bu maçı en iyi şekilde sonuçlandırmak istiyoruz." diye konuştu.

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