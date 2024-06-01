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Borussia Dortmund 0-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund ile Real Madrid kozlarını paylaştı. Wembley Stadyumu'nda oynanan dev mücadeleyi İspanyol temsilcisi 2-0 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Haziran 2024 Cumartesi 23:57 Güncelleme Tarihi: 02 Haziran 2024 Pazar 00:19
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Borussia Dortmund 0-2 Real Madrid (MAÇ SONUCU - ÖZET) UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Avrupa Şampiyonlar Ligi finalinde Borussia Dortmund'u 2-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 15. kez müzesine götürdü. Milli futbolcu Arda Güler de Şampiyonlar Ligi kazanan ilk Türk futbolcu oldu.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 69. finalinde İspanyol ekibi Real Madrid ile Alman takımı Borussia Dortmund, İngiltere'nin Wembley Stadı'nda karşı karşıya geldi. Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çaldığı mücadele, TSİ 22.00'de başladı. Mücadeleye hızlı başlayan ve üst üste ataklar gerçekleştiren takım Dortmund oldu. Sarı-siyahlıların 23. dakikada yakalandığı pozisyonda Füllkrug'un şutunda meşin yuvarlak direkten oyun alanına döndü. İlk yarıdan gol sesi çıkmadı, devreye beraberlikle girildi.

İkinci yarının başlarında da Alman ekibi etkisini sürdürse de Real Madrid, 74. dakikada kullanılan kornerde Dani Carvajal'ın kafa vuruşuyla 1-0 öne geçti. Eflatun-beyazlılar 83. dakikada gelişen atakta da Vinicius Junior'un ayağından bulduğu golle farkı 2'ye çıkardı. Madrid ekibi, tarihinde 15. kez kupayı müzesine götürdü. 6'sı Şampiyon Kulüpler Kupası olmak üzere İspanyol ekibi, 9. Kez de mevcut formatıyla Şampiyonlar Ligi'ni kazandı.

Toni Kroos kupayla veda etti

Öte yandan, Real Madrid'in Alman orta sahası Toni Kroos da profesyonel futbol kariyerinin bir kulüp formasıyla son maçına çıktı. Kulüp kariyerine kupayla veda eden deneyimli futbolcu, Avrupa Şampiyonası'nın ardından futbolu bırakacağını duyurmuştu.

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