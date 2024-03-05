Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Bayern Münih - Lazio maçı CANLI İZLE | Bayern Münih - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih - Lazio maçı CANLI İZLE | Bayern Münih - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih ile Lazio, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu 2. maçında karşı karşıya gelecek. İki ekip de bir üst tura katılmak için sahaya çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 10:00 Güncelleme Tarihi: 05 Mart 2024 Salı 10:10
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Bayern Münih - Lazio maçı CANLI İZLE | Bayern Münih - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Bayern Münih ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Lazio maçı 5 Mart Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Manuel Neuer, Konrad Laimer, Matthijs de Ligt, Min-Jae Kim, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller, Jamal Musiala, Mathys Tel, Harry Kane.

Lazio: Ivan Provedel, Manuel Lazzari, Nicolò Casale, Alessio Romagnoli, Adam Marusic, Matias Vecino, Matteo Guendouzi, Luis Alberto, Gustav Isaksen, Ciro Immobile, Felipe Anderson.

SAKAT VE CEZALILAR

BAYERN MÜNİH

  • Aleksandar Pavlovic
  • Serge Gnabry
  • Leroy Sane
  • Noussair Mazraoui
  • Sacha Boey
  • Kingsley Coman
  • Noel Aseko-Nkili
  • Bouna Sarr
  • Tarek Buchmann
  • Gabriel Marusic

LAZIO

  • Luca Pellegrini
  • Adam Marusic
  • Matteo Guendouzi
  • Patric
  • Nicolò Rovella
ASpor CANLI YAYIN

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