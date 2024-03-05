Bayern Münih - Lazio maçı CANLI İZLE | Bayern Münih - Lazio maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Bayern Münih - Lazio maçını canlı takip etmek için tıklayın...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Son 16 turunda Bayern Münih ile Lazio kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bayern Münih - Lazio maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BAYERN MÜNİH - LAZIO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bayern Münih - Lazio maçı 5 Mart Salı günü saat 23:00'te Exxen'de canlı yayınlanacak.

BAYERN MÜNİH - LAZIO MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Bayern Münih: Manuel Neuer, Konrad Laimer, Matthijs de Ligt, Min-Jae Kim, Alphonso Davies, Joshua Kimmich, Leon Goretzka, Thomas Müller, Jamal Musiala, Mathys Tel, Harry Kane.

Lazio: Ivan Provedel, Manuel Lazzari, Nicolò Casale, Alessio Romagnoli, Adam Marusic, Matias Vecino, Matteo Guendouzi, Luis Alberto, Gustav Isaksen, Ciro Immobile, Felipe Anderson.

SAKAT VE CEZALILAR

BAYERN MÜNİH

Aleksandar Pavlovic

Serge Gnabry

Leroy Sane

Noussair Mazraoui

Sacha Boey

Kingsley Coman

Noel Aseko-Nkili

Bouna Sarr

Tarek Buchmann

Gabriel Marusic

LAZIO

Luca Pellegrini

Adam Marusic

Matteo Guendouzi

Patric

Nicolò Rovella