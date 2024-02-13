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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Son dakika spr haberleri... Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en üst ve ikinci en büyük organizasyonları olan, UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi heyecanı son 16 turuyla devam ediyor. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 13 Şubat 2024 Salı 13:21
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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Şampiyonlar Ligi heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

Grup maçlarının ardından Son 16 turunun başlayacağı Şampiyonlar Ligi'nde, şubat ayı nefesleri kesecek. Bu kupayı en çok kazanan takım ünvanına sahip olan Real Madrid, 13 Şubat Salı günü saat 23.00'te Leipzig'e konuk olacakken, 14 Şubat Çarşamba günü saat 23.00'te Paris Saint-Germain, Real Sociedad karşısında avantajlı skoru almaya çalışacak. Bir sonraki hafta oynanacak ilk turun diğer maçlarında ise son finalist Inter, 20 Şubat Salı günü saat 23.00'te Atletico Madrid'i ağırlayacak. Heyecan, 21 Şubat Çarşamba günü 23.00'te Napoli - Barcelona maçıyla devam edecek.

AVRUPA LİGİ'NDE ZORLU MÜCADELELER

UEFA Avrupa Ligi'nde de Son 16 karşılaşmaları heyecan dolu anlara sahne olacak. 15 Şubat Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak Feyenoord - Roma mücadelesinin hemen ardından saat 23.00'te İtalyan temsilcisi Milan, Rennes'i ağırlayacak.

Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde program şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi

13 Şubat Salı

23.00 Leipzig - Real Madrid

14 Şubat Çarşamba

23.00 PSG - Real Sociedad

20 Şubat Salı

23.00 Inter - Atletico Madrid

21 Şubat Çarşamba

23.00 Napoli - Barcelona

UEFA Avrupa Ligi

15 Şubat Perşembe

20.45 Feyenoord - Roma

23.00 Milan - Rennes

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