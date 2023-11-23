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Galatasaray'ın rakibi Manchester United için şok tehlike! Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilirler

Temsilcimiz Galatsaray'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde A Grubu'nda yer aldığı İngiliz ekibi Manchester United şok bir tehlike ile karşı karşıya. Kırmızı Şeytanlar, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2023 Perşembe 15:57
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Galatasaray'ın rakibi Manchester United için şok tehlike! Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilirler

Bu sezon temsilcimiz Galatasaray ile UEFA Şampiyonlar Ligi'nde aynı grupta yer alan Manchester United büyük bir tehlike ile karşı karşıya.

Jim Ratcliffe, Manchester United'ın yüzde 25'lik hissesini 1.3 milyar sterlin karşılığında almaya hazırlanırken, bu durumun İngiliz devinin Kupa 1'den men edilmesine sebep olabileceği belirtildi.

İngiliz basınında çıkan haberlerde Jim Ratcliffe'in an itibariyle Fransız ekibi Nice'in de sahibi olduğu ve bu konunun UEFA'da sorun teşkil edebileceği aktarıldı.

UEFA'nın çok kulüplü mülkiyet kurallarına göre iki takımın da Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edemeyeceği belirtildi.

Hem Manchester United hem de Nice'in Şampiyonlar Ligi bileti alması halinde, katılımı daha yüksek bir sıralamada bitirerek sağlayan kulübün organizasyona dahil edileceği, diğer takımın ise men edileceği vurgulanıyor.

Nice, Fransa Ligue 1'de PSG'nin 1 puan gerisinde 2. sırada bulunuyor. Manchester United ise lider Manchester City'nin 7 puan gerisinde 6. sırada.

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