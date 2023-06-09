Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi İnter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'ndan final açıklaması! "Eminim ülkem beni destekleyecektir"

İnter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'ndan final açıklaması! "Eminim ülkem beni destekleyecektir"

Şampiyonlar Ligi final karşılaşmasında Inter ile Manchester City, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç öncesi basın toplantısı düzenleyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, "İnşallah bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olmak bana nasip olur” dedi.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Haziran 2023 Cuma 18:29
İnter'in yıldızı Hakan Çalhanoğlu'ndan final açıklaması! "Eminim ülkem beni destekleyecektir"
Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde yarın TSİ 22.00'de Manchester City ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Inter forması giyen milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nun yanı sıra Lautaro Martinez ve Matteo Darmian, karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Finalin İstanbul'da olmasından dolayı çok mutlu olduğunu belirten Çalhanoğlu, "Bu finali kendi ülkemde oynayacağım için gururlu ve mutluyum. Eminim ki ülkem, arkamdadır. Dualarını eksik etmeyecektir. İnşallah bu kupayı kazanan ilk Türk futbolcu olmak bana nasip olur. Manchester City güçlü bir takım. Onlara karşı direncimizi ortaya koyacağız. En iyi şekilde Inter'i yarın akşam temsil etmek istiyoruz" diye konuştu.

"İKİ TÜRK OYUNCUNUN FİNAL OYNAMASI, BİR GURURDUR"

Manchester City forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan ile final öncesi konuşmadığını aktaran tecrübeli oyuncu, "Buraya gelene kadar ne kadar çok trafik var dediler. İstanbul büyük bir şehir. Zaman zaman arkadaşlarımızla konuştuğumuzda onlara burayı anlatmayı çalıştım. İlkay abiyle henüz konuşmadım. Kendisine başarılar diliyorum. Örnek aldığım bir oyuncu. İkimiz için de özel olacaktır. İkimizin de kalbi Türk. Herkesin kararına saygı duyuyorum. İki Türk oyuncunun final oynaması, bir gururdur" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ, ONLARIN OYUN PLANINI BOZMAK"

Manchester City'i en iyi şekilde analiz ettiklerini söyleyen milli futbolcu, "Kendi oyunumuza odaklanacağız. Rakibimizi analiz ettik. Kendi gücümüzü ortaya koymamız gerekiyor. Onları oynatmamaya çalışacağız. Onlar topla iyi oynayan bir takım. Şampiyonlar Ligi maçlarında her zaman iyi oynadık. O yüzden de buraya kadar geldik. İyi bir maç olacağına inanıyorum. Hedefimiz, onların oyun planını bozmak" açıklamasında bulundu.

"BİLİYORUM Kİ BÜTÜN MİLLETİM BENİ DESTEKLEYECEK"

Türk milletinin yarın kendisini destekleyeceğini vurgulayan Çalhanoğlu, "Yarın akşam burada oynuyor olmak benim için özel bir duygu. Bunun keyfini çıkarmak istiyoruz. Yarın akşam en iyi performansımızı göstermek durumundayız. Biliyorum ki bütün milletim beni destekleyecek. Belki de Türkler ve Almanlar da İlkay'ı destekleyecekler. Benim için daha özel olduğunu düşünüyorum. Ben Türkiye Milli Takımı için oynuyorum. Bunun yarın akşam karşılığını alacağımı düşünüyorum" dedi.

"DÜN GECE YATTIĞIMDA İLK DÜŞÜNDÜĞÜM ŞEY KUPAYI KALDIRMAKTI"

Finalin İstanbul'da olmasından dolayı sezon boyunca bir baskı hissetmediğini söyleyen Hakan Çalhanoğlu, "Üzerimde baskı hissetmiyorum. Barcelona'yı yendikten sonra bana ve takıma özgüven geldi. O maçtan sonra yolumuz daha iyi gitmeye başladı. Yarın sahaya çıktığımda her zaman yaptığım işi yapmaya çalışacağım. Dün gece yattığımda ilk düşündüğüm şey kupayı kaldırmaktı. Bunu küçüklüğümden beri istiyorum" diye konuştu.

MATTEO DARMIAN: YARIN TÜM KALBİMİZLE OYNAYACAĞIZ

İtalyan ekibinin savunma oyuncularından Matteo Darmian, finali kazanabilmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirterek, "Yarın tüm kalbimizle oynayacağız. Bizim için tam anlamıyla bir final. Rakibimiz çok iyi bir kaliteye sahip. Yarınki oyun planımızı konuştuk. Bazen savunma yapmamız gerekecek. Bazı durumlar da baskı kurmalıyız. Çok dikkatli olmamız gerekiyor. Hem kulübümüz hem kendimiz hem de taraftarımız için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bu kupayı kaldırabilmek için bütün gücümüzü ortaya koyacağız" şeklinde konuştu.

LAUTARO MARTINEZ: HEM KULÜBÜMÜZ HEM DE BİZİM İÇİN TARİHE GEÇECEK BİR MAÇ OLACAK

Inter'in Arjantinli santrforu Lautaro Martinez, takım olarak iyi hazırlandıklarını ve çalıştıkları şeyleri sahada uygulamak istediklerini vurgulayarak, "Final oynamak gerçekten inanılmaz bir duygu. Bugüne kadar yapmış olduğunuz bütün çabalar, bir anlamda karşılık buluyor. Eğer gerçekten başarılı olmak istiyorsanız bu son adım oluyor. Yarınki mücadele hem kulübümüz hem de bizim için tarihe geçecek bir maç olacak. Manchester City kollektif olarak çok iyi oynuyor. Çok iyi çalışan bir takım. Son birkaç günde ekstra antrenman yaparak bu maça iyi hazırlandık. Bu öğrendiğimiz şeyleri yarın uygulamak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Lautaro Martinez bileğinde bir ağrı hissetmediğini ve karşılaşmaya tam olarak hazır olduğunu belirtti.

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