Zenit - Chelsea: 3-3 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. H grubu son hafta mücadelesinde Zenit ile Chelsea Krestovskiy Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Gol düellosuna dönen maç 3-3 sona erdi..

İngiliz devinde Timo Werner 2 gol ve 1 asistlik performansıyla devleşti.

Maçta gol perdesini 2. dakikada Werner açtı. Bu gole Zenit cephesinden yanıt 38'de Claudinho ve 41'de Serdar Azmoun'dan geldi. Chelsea'de 62. dakikada Romelu Lukaku skoru 2-2'ye getirirken, Werner 85'te skoru 3-2 yaptı. Maçın skorunu belirleyen gol 90+4'te Ozdoev'den geldi.

Bu sonucun ardından Chelsea, Juventus'un arkasında grubu 2. sırada tamamlamış oldu.

H GRUBU'NDA PUAN DURUMU:

Juventus : 15

Chelsea: 13

Zenit: 5

Malmö: 1