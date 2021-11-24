Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Club Brugge Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

Club Brugge Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan sürüyor. Gruplarda 5. hafta karşılaşmaları oynanıyor. A grubunda 4 puanla 3. sırada yer alan Belçika ekibi Club Brugge sahasında bir puanla son sırada bulunan Alman temsilcisi Leipzig'i konuk edecek. Peki, Club Brugge-Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 24 Kasım 2021 Çarşamba 09:58
Club Brugge Leipzig maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak? İşte muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

🔗CANLI SKOR: Club Brugge-Leipzig maçını takip etmek için tıklayın!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Eksik ve cezalı oyuncusu bulunmayan Belçika ekibi Club Brugge sahasında Leipzig'i konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi Alman temsilcisinde Yussuf Poulsen, Marcel Halstenberg, Marcelo Saracchi, Konrad Laimer ve Amadou Haidara gibi önemli isimler sakat. Mohamed Simakan ile Dominik Szoboszlai'nin durumu ise şüpheli.

📺CLUB BRUGGE-LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Club Brugge'ün sahasında Leipzig'i ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve Exxen'den canlı olarak yayınlanacak.

📝CLUB BRUGGE-LEIPZIG MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Club Brugge: Simon Mignolet; Eduard Sobol, Stanley N'Soki, Jack Hendry, Clinton Mata; Eder Balanta, Mats Rits, Noa Lang, Kamal Sowah; Hans Vanaken, Charles De Ketelaere.

Leipzig: Peter Gulacsi; Nordi Mukiele, Lukas Klostermann, Willi Orban, Angelino; Ilaix Moriba, Kevin Kampl; Emil Forsberg, Christopher Nkunku, Dani Olmo; Andre Silva.

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