Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Porto Liverpool maçı CANLI

Porto Liverpool maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. Saat 22.00'da başlayan karşılaşmada Porto sahasında Liverpool'u konuk ediyor. İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı Porto-Liverpool maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2021 Salı 21:52
Porto Liverpool maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. Saat 22.00'da başlayan karşılaşmada Porto sahasında Liverpool'u konuk ediyor. İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı Porto-Liverpool maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

PORTO-LIVERPOOL MAÇINDA İLK 11'LER
Porto: Diogo Costa, Corona, Pepe, Marcano, Zaidu, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Luis Díaz, Taremi, Toni Martinez

Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Jones, Salah, Jota, Mane

SON DAKİKA