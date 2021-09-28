Porto Liverpool maçı CANLI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan ikinci maçlarla devam ediyor. Saat 22.00'da başlayan karşılaşmada Porto sahasında Liverpool'u konuk ediyor. İki takımın da mutlak galibiyet için sahaya çıktığı Porto-Liverpool maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.





PORTO-LIVERPOOL MAÇINDA İLK 11'LER

Porto: Diogo Costa, Corona, Pepe, Marcano, Zaidu, Sergio Oliveira, Uribe, Otavio, Luis Díaz, Taremi, Toni Martinez

Liverpool: Alisson, Milner, Matip, Van Dijk, Robertson, Henderson, Fabinho, Jones, Salah, Jota, Mane