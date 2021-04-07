Porto Chelsea | CANLI Şampiyonlar Ligi maçı

UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Porto ile Chelsea kozlarını paylaşıyor. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalıyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...
PORTO CHELSEA MAÇINDA İLK 11'LER
Porto: A. Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi, Grujic, Uribe, Jesus Corona, Otavio, Diaz, Marega.
Chelsea: Mendy, Azpilicueta, Christiensen, Rüdiger, Jorginho, James, Kovacic, Chilwell, Mount, Werner, Havertz.
PORTO-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Porto-Chelsea maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de başladı. Zorlu mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.