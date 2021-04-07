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Porto | CANLI Şampiyonlar Ligi maçı

finalde Porto sahasında 'yi konuk ediyor. Zorlu mücadele iki takım için de büyük önem taşıyor. Karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 22:02 Güncelleme Tarihi: 07 Nisan 2021 Çarşamba 22:06
Porto Chelsea | CANLI Şampiyonlar Ligi maçı

finalinde Porto ile kozlarını paylaşıyor. Ramon Sanchez Pizjuan Stadyumu'nda oynanan mücadelede Sloven hakem düdük çalıyor. Kritik karşılaşmanın canlı anlatımı fotomac.com.tr'de...



PORTO CHELSEA MAÇINDA İLK 11'LER
Porto: A. Marchesin, Manafa, Mbemba, , Sanusi, Grujic, Uribe, , , , Marega.

Chelsea: , Azpilicueta, , , , , , , , Werner, Havertz.

PORTO-CHELSEA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
Porto-Chelsea maçı 7 Nisan Çarşamba günü saat 22:00'de başladı. Zorlu mücadele beIN Sports 3'ten canlı yayınlanıyor.

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