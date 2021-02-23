Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Lazio - Bayern Münih | İlk 11'ler belli oldu

- | İlk 11'ler belli oldu

tüm heyecanıyla devam ediyor. sahasında 'i konuk ediyor. Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 22:39 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 23:03
Lazio - Bayern Münih | İlk 11'ler belli oldu

ile kozlarını paylaşacak. 'da oynanacak mücadele ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Lazio - Bayern Münih maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI 11'LERİ

Lazio: Reina; , , ; Lazzari, Milinkovic-Savic, , , ; Correa, Immobile

Bayern Münih: ; Süle, Boateng, Alaba, Davies; , Goretzka; Sane, Musiala, Coman;

LAZIO - BAYERN MÜNİH MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Lazio - Bayern Münih maçı 23 Şubat Salı günü saat 23:00'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

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