Şampiyonlar Ligi'nde direkt gruplara katılım hakkını kaybettik!

Kulüplerimiz bu sezon Avrupa kupalarında aldığı skorlarla 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'ne direkt gruplara takım gönderme şansını kaybetti.

Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi'nden elenmesiyle aralık başında Avrupa kupalarında takımı kalmayan ülkemizden herhangi bir takım 2022-2023 sezonunda direkt turnuvalara katılım şansını yitirdi.



BU SEZON ŞAMPİYON OLAN GİDEBİLECEK!

Süper Lig'de bu sezon şampiyon olan takım sıralamada ilk 10 ülkeden herhangi bir ekibin Şampiyonlar Ligi'ni kazanması takdirde Devler Ligi'ne direkt katılım sağlayabilecek.



2022-23 SEZONUNDA 2 ELEME!

Önümüzdeki sezonun şampiyonu ise 2022-23 sezonunda direkt katılım hakkı elde edemeyecek ve Şampiyonlar Ligi gruplarına katılabilmek için 2 eleme oynamak zorunda kalacak.



Bu sezon başında Şampiyonlar Ligi ve Avrupa kupalarında toplamda Başakşehir, Beşiktaş, Galatasaray, Alanyaspor ve Sivasspor olmak üzere 5 takım gönderen Türkiye, Avrupa kupalarında oynadığı 18 maçta 5 galibiyet ve 13 yenilgi aldı.