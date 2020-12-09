PSG'nin paylaşımına Başakşehir'den yanıt!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir, deplasmanda PSG ile karşı karşıya gelmişti.

Irkçılık skandalı nedeniyle yarıda kalan karşılaşmanın bugün oynanmasına karar verildi.

PSG zorlu karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Bu gece harika bir maç oynayalım!" ifadelerini kullandı. Temsilcimiz Başakşehir ise bu paylaşıma "Biz bir aileyiz" yanıtını verdi.