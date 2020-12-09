Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi PSG'nin paylaşımına Başakşehir'den yanıt!

'nin paylaşımına 'den yanıt!

'de dün gece oynanması gereken - karşılaşması 4. hakemin ırkçı söylemi nedeniyle yarıda kalmıştı. Bugün oynanmasına karar verilen karşılaşma öncesi Fransız ekibinden paylaşım geldi. Temsilcimiz Başakşehir de bu paylaşımı yanıtsız bırakmadı.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2020 Çarşamba 12:59
PSG'nin paylaşımına Başakşehir'den yanıt!

'nde temsilcimiz , deplasmanda ile karşı karşıya gelmişti.

Irkçılık skandalı nedeniyle yarıda kalan karşılaşmanın bugün oynanmasına karar verildi.

PSG zorlu karşılaşma öncesi sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Yapılan paylaşımda, "Bu gece harika bir maç oynayalım!" ifadelerini kullandı. Temsilcimiz Başakşehir ise bu paylaşıma "Biz bir aileyiz" yanıtını verdi.

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