CANLI: Juventus - Porto

Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu mücadeleleri ile devam ediyor. Turun dikkat çeken mücadelesinde İtalyan ekibi Juventus ile Portekiz temsilcisi Porto, İtalya'da karşı karşıya geliyor.



Portekiz'de oynana turun ilk ayağında rakibine 2-1 mağlup olan Juventus, kendi evinde rakibini mağlup ederek tur atlayan taraf olmak isterken, Portekiz temsilcisi ilk turun da avantajıyla turlamak istiyor.

Börn Kuipers düdük çaldığı dev karşılaşmada Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral da ilk 11'de bulunuyor.

İLK 11'LER

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Merih, Bonucci, Alex Sandro, Arthur, Rabiot, Ramsey, Chiesa, Ronaldo, Morata.

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Zaldu, Sergio Oliveira, Uribe, Corona, Otavio, Marega, Taremi.

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