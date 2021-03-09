Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI: Juventus - Porto

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş mücadeleleri başladı. Gecenin maçında İtalyan devi , sahasında Portekiz ekibi 'yu konul ediyor. İki ekip arasındaki ilk maçı Porto 2-1 kazanmıştı. Bu zorlu 90 dakikayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 00:32
CANLI: Juventus - Porto

Dünyanın 1 numaralı futbol organizasyonlarından UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan, son 16 turu mücadeleleri ile devam ediyor. Turun dikkat çeken mücadelesinde İtalyan ekibi ile Portekiz temsilcisi , İtalya'da karşı karşıya geliyor.


Portekiz'de oynana turun ilk ayağında rakibine 2-1 mağlup olan Juventus, kendi evinde rakibini mağlup ederek tur atlayan taraf olmak isterken, Portekiz temsilcisi ilk turun da avantajıyla turlamak istiyor.

Börn Kuipers düdük çaldığı dev karşılaşmada Juventus forması giyen milli futbolcumuz Merih Demiral da ilk 11'de bulunuyor.

İLK 11'LER

Juventus: Szczesny, Cuadrado, Merih, Bonucci, Alex Sandro, Arthur, Rabiot, Ramsey, Chiesa, Ronaldo, Morata.

Porto: Marchesin, Manafa, Mbemba, Pepe, Zaldu, Sergio Oliveira, Uribe, Corona, Otavio, Marega, Taremi.

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