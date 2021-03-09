Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi CANLI | Borussia Dortmund - Sevilla

CANLI | - Sevilla

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 Turu rövanş maçında ve Sevilla karşı karşıya geliyor. Borussia Dortmund - Sevilla maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2021 Çarşamba 00:36
CANLI | Borussia Dortmund - Sevilla

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında , sahasında Sevilla'yı konuk ediyor.UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla'yı konuk ediyor.

AVANTAJ DORTMUND'UN

UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, deplasmanda 'ın 2 ve Dahoud'un golleriyle Sevilla'yı 3-2 yendi.

İLK 11'LER

Dortmund: Hitz, Morey Bauza, Hummels, Emre Can, Schulz, Delaney, Dahoud, Bellingham, Reus, Hazard, Haaland.

Sevilla: Bono, Navas, Diego Carlos, Kounde, Acuna, Fernando, Jordan, Oscar Rodriguez, Suso, Ocampos, En-Nesyri.

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