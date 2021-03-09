CANLI | Borussia Dortmund - Sevilla

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla'yı konuk ediyor.UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla'yı konuk ediyor.
AVANTAJ DORTMUND'UN
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Borussia Dortmund, deplasmanda Erling Haaland'ın 2 ve Dahoud'un golleriyle Sevilla'yı 3-2 yendi.
İLK 11'LER
Dortmund: Hitz, Morey Bauza, Hummels, Emre Can, Schulz, Delaney, Dahoud, Bellingham, Reus, Hazard, Haaland.
Sevilla: Bono, Navas, Diego Carlos, Kounde, Acuna, Fernando, Jordan, Oscar Rodriguez, Suso, Ocampos, En-Nesyri.