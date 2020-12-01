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- MAÇI CANLI ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi B Grubu'nun 5. hafta mücadelesinde , sahasında ağırlıyor. C Grubu'nun İlk 4 haftasının sonunda grupta 3 puanla 3. sırada bulunan Olympiakos hata yapmak istemezken, Marsilya gruptaki ilk puanıyla tanışmak istiyor. Karşılaşma öncesi futbolseverler Marsilya-Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda canlı yayınlanacak? gibi soruların yanıtlarını arıyor. İşte karşılaşmaya dair detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 01 Aralık 2020 Salı 18:12
Marsilya-Olympiakos MAÇI CANLI ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu 5. hafta maçında ile , Orange Velodrome Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Marsilya-Olympiakos maçı ne zaman, hangi kanalda?

MARSILYA - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya - Olympiakos maçının başlama düdüğü bu akşam (1 Aralaık 2020) TSİ 23:00'da çalacak. Karşılaşmayı Bein Sports platformunda beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz.

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