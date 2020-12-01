Marsilya-Olympiakos MAÇI CANLI ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | UEFA Şampiyonlar Ligi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. C grubu 5. hafta maçında Marsilya ile Olympiakos, Orange Velodrome Stadyumu'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Marsilya-Olympiakos maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MARSILYA - OLYMPIAKOS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Marsilya - Olympiakos maçının başlama düdüğü bu akşam (1 Aralaık 2020) TSİ 23:00'da çalacak. Karşılaşmayı Bein Sports platformunda beIN Connect kanalından izleyebilirsiniz.