Haberler UEFA Şampiyonlar Ligi Merih Demiral Lionel Messi'ye karşı! Juventus-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

'ye karşı! - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan gruplardaki ikinci karşılaşmalarla devam ediyor. G Grubu'nda yer alan İtalyan ekibi , sahasında 'yı ağırlayacak. Milli futbolcumuz 'ın formasını giydiği Juve, 'li Barça ile kozlarını paylaşacak. Ev sahibi takımın Portekizli yıldızı , corona virüsü testi pozitif çıktığı için bu maçta forma giyemeyecek. Chiellini ve De Ligt'in sakatlıkları nedeniyle milli oyuncumuz Merih Demiral, karşılaşmaya 11'de başlayacak. Peki, Juventus-Barcelona Şampiyonlar Ligi maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler ve daha fazlası...

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:15 Güncelleme Tarihi: 28 Ekim 2020 Çarşamba 11:20
Merih Demiral Lionel Messi'ye karşı! Juventus-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

Şampiyonlar Ligi'nde günün en dikkat çekici karşılaşması 'da oynanacak. Serie A devi , sahasında devi 'yı konuk edecek. Bu maçta milli oyuncu da ilk 11'de sahaya çıkacak. Barcelona'da bu karşılaşma öncesi başkan ve yönetim kurulu istifa etti.

Öte yandan Portekiz Milli Takımı kampında corona virüsü testi pozitif çıkan , 3. testte de negatife dönmediği için bu mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmada Merih Demiral ile 'nin mücadelesi merakla bekleniyor...

JUVENTUS-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Szczesny; Merih Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Chiesa; Dybala, Morata

Barcelona: Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, de Jong; Trincao, Griezmann, Fati; Messi

JUVENTUS-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus'un evinde Barcelona'yı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

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