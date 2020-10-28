Merih Demiral Lionel Messi'ye karşı! Juventus-Barcelona maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? Muhtemel 11'ler...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde günün en dikkat çekici karşılaşması İtalya'da oynanacak. Serie A devi Juventus, sahasında La Liga devi Barcelona'yı konuk edecek. Bu maçta milli oyuncu Merih Demiral da ilk 11'de sahaya çıkacak. Barcelona'da bu karşılaşma öncesi başkan ve yönetim kurulu istifa etti.

Öte yandan Portekiz Milli Takımı kampında corona virüsü testi pozitif çıkan Cristiano Ronaldo, 3. testte de negatife dönmediği için bu mücadelede forma giyemeyecek. Karşılaşmada Merih Demiral ile Lionel Messi'nin mücadelesi merakla bekleniyor...

JUVENTUS-BARCELONA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Juventus: Szczesny; Merih Demiral, Bonucci, Danilo; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Ramsey, Chiesa; Dybala, Morata

Barcelona: Neto; Dest, Araujo, Lenglet, Alba; Pjanic, de Jong; Trincao, Griezmann, Fati; Messi

JUVENTUS-BARCELONA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Juventus'un evinde Barcelona'yı ağırlayacağı maç bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.