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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Şampiyonlar Ligi'nde perde kapanıyor

Şampiyonlar Ligi'nde perde kapanıyor

Lizbon'daki Şampiyonlar Ligi çweyrek final etabı bugün sona eriyor. Son karşılaşmada ile karşılaşacak. 22.00'deki mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak. City, son 16'da R. Madrid'i elerken; Lyon ise 'u saf dışı bırakmıştı.

Lizbon'daki Şampiyonlar Ligi çweyrek final etabı bugün sona eriyor. Son karşılaşmada ile karşılaşacak. 22.00'deki mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak. City, son 16'da R. Madrid'i elerken; Lyon ise 'u saf dışı bırakmıştı.

  1. 15.8.2020
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