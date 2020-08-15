Şampiyonlar Ligi'nde perde kapanıyor
Lizbon'daki Şampiyonlar Ligi sekizli finalinde çweyrek final etabı bugün sona eriyor. Son karşılaşmada Manchester City ile Lyon karşılaşacak. 22.00'deki mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak. City, son 16'da R. Madrid'i elerken; Lyon ise Juventus'u saf dışı bırakmıştı.
Lizbon'daki Şampiyonlar Ligi sekizli finalinde çweyrek final etabı bugün sona eriyor. Son karşılaşmada Manchester City ile Lyon karşılaşacak. 22.00'deki mücadele beIN Sports'tan yayınlanacak. City, son 16'da R. Madrid'i elerken; Lyon ise Juventus'u saf dışı bırakmıştı.
- 15.8.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Şampiyonlar Ligi'nde perde kapanıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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