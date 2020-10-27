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Şampiyonlar Ligi: 0-0 Inter | MAÇ SONUCU

Son dakika haberi... Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında , deplasmanda Inter'i ağırladı. 'nda oynanan karşılaşma 0-0 berabere bitti ve iki takım da 1'er puanın sahibi oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 23:08 Güncelleme Tarihi: 27 Ekim 2020 Salı 23:24
Şampiyonlar Ligi: Shakhtar Donetsk 0-0 Inter | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında Inter, deplasmanda ile karşılaştı. 'nda oynanan maç berabere bitti.

İlk maçında 'i mağlup eden Shakhtar, bu sonuçla birlikte puanını 4 yaparken; Inter ise Mönchengladbach'ın ardından 2. beraberliğini alarak 2 puana yükseldi.

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son 7 maçta galibiyet alamadı. (4 beraberlik, 3 mağlubiyet)

Grubun 3. haftasında Shakhtar Donetsk, evinde Mönchengladbach'ı konuk edecek, Inter ise deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.

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