Şampiyonlar Ligi: Shakhtar Donetsk 0-0 Inter | MAÇ SONUCU

Şampiyonlar Ligi B Grubu 2. maçında Inter, deplasmanda Shakhtar Donetsk ile karşılaştı. NSC Olimpiyskiy Stadı'nda oynanan maç berabere bitti.

İlk maçında Real Madrid'i mağlup eden Shakhtar, bu sonuçla birlikte puanını 4 yaparken; Inter ise Mönchengladbach'ın ardından 2. beraberliğini alarak 2 puana yükseldi.

Shakhtar Donetsk, Şampiyonlar Ligi'nde evindeki son 7 maçta galibiyet alamadı. (4 beraberlik, 3 mağlubiyet)

Grubun 3. haftasında Shakhtar Donetsk, evinde Mönchengladbach'ı konuk edecek, Inter ise deplasmanda Real Madrid'e konuk olacak.