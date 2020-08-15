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15 Ağustos 2020, Cumartesi
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Nagelsmann tarihe geçti! Daha genci yok

Nagelsmann tarihe geçti! Daha genci yok

Leipzig’in hocası, Simeone’nin A. Madrid’ini yenerek sürprize imza attı. Nagelsmann, bu arenada yarı finale kalan en genç isim olarak tarihe geçti.

Şampiyonlar Ligi çeyrek finali büyük bir sürprize sahne oldu. Bu yılın dikkat çeken ekibi Leipzig, 'i saf dışı bıraktı. Koronavirüs nedeniyle Portekiz'in Lizbon şehrinde sekizli final şeklinde oynanan çeyrek finalde, İspanyol rakibini mağlup eden Leipzig, tarihi bir başarıya imza attı. Bu zaferde takımına öncülük eden Teknik Direktör da tarihine geçmeyi başardı. Geçtiğimiz yıl göreve gelen 33 yaşındaki Alman çalıştırıcı, 'nde yarı finale yükelen en genç teknik adam oldu. 2016'da Hoffenheim'da çalışan Nagelsmann, takımı ilk kez Devler Ligi'ne taşımıştı.

DİPTEN ZİRVEYE: LEIPZIG
Ardından Leipzig kariyerine başlayan Julian Nagelsmann, burada da tarih yazdı. Son yıllarda Devler Ligi'nde adından söz ettirmeye başlayan Leipzig'in başarı çıtasını iyice yükseltti. 2012-2013'te Bölgesel Lig'de mücadele eden ve 8 yılda Şampiyonlar Ligi yarı finaline yükselen Alman ekibinin, yarı finaldeki rakibi ise Fransız devi Paris-Saint Germain oldu. Mücadele 18 Ağustos'ta saat 22.00'de yine Lizbon kentinde oynanacak.

4 YILDIR ÇALIŞIYOR
Kariyerine Augsburg'da scout olarak başlayan Nagelsman, Hoffenheim'in alt yaş kategorilerinde çalıştı. 2016'da A Takım'ın başına geçen 33 yaşındaki hoca oradaki başarısını Leipzig'le yarı final yaparak taçlandırdı.

  1. 15.8.2020
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